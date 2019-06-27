Honor 20 и 20 Pro получат достук к новой операционной системе Android Q

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro получат доступ к десятой версии операционной системы Android - Android Q, cледует из заявления Honor в официальном канале в Twitter. Бета-версия системы вышла 13 марта 2019 года.

Бренд смартфонов Honor принадлежит Huawei. Ранее Huawei заявила, что на все недавно выпущенные устройства, в том числе смартфоны серии P30, можно будет установить операционную систему Android Q.

Продажи Honor 20 начались в России 21 июня, сообщал ранее "Ъ". Версия Honor 20 Pro также появится в продаже в России в середине лета. Его стоимость может начинаться от €599.

После того как Министерство торговли США объявило о намерении внести китайскую компанию в черный список, американская Google решила отказаться от сотрудничества с Huawei, сообщало Reuters 20 мая. Но уже 21 мая министрество разрешило американским компаниям вести бизнес с Huawei до 19 августа. Эта отсрочка распространилась и на использование Android.

Чтобы поддержать продажи китайской компании, российские ритейлеры запустили акции и скидки на продукцию Huawei и Honor.

О том, как российские ритейлеры стимулируют продажи Huawei, читайте в публикации «Huawei подпала под акции».

Юлия Тишина