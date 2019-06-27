У военного летчика из делегации президента Бразилии изъяли 39 кг кокаина

Испанская полиция арестовала военнослужащего ВВС Бразилии, который сопровождал делегацию президента Жаира Болсонару, следовавшую из Рио-де-Жанейро на саммит G20 в Осаку с пересадкой в Севилье. Причиной ареста стало изъятие у него 39 кг кокаина.

Как отмечается в официальном заявлении Министерства обороны Бразилии в связи с этим, арестованный был бортпроводником на самолете VC-2 Embraer 190, который перевозил часть официальной делегации Бразилии. Этот самолет прибыл в Севилью за несколько часов до того, как там должен был приземлиться самолет президента Жаира Болсонару, после чего задержанный военный должен был пересесть в президентский самолет и сопровождать главу государства в Японию. Наркотики были обнаружены у него в трех сумках в ходе проверки багажа в аэропорту Севильи. Имя и звание задержанного не раскрывается, однако, по данным CNN, 38-летнего сержанта зовут Силва Родригес.

Президент Болсонару немедленно отреагировал на случившееся в своем Twitter, поручив Министерству обороны оказать всевозможную помощь правоохранительным органам Испании и заявив, что в случае признания бразильского военнослужащего виновным, он «будет осужден по закону». Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран заявил, что задержанный явно был наркокурьером. «Учитывая количество наркотиков, обнаруженных при нем, совершенно очевидно, что он не купил их где-то на углу и повез с собой. Скажем так, он явно работал профессиональным наркокурьером».

Алена Миклашевская