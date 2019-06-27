Томский политех вошел в десятку лучших вузов по версии Forbes

Томский политехнический университет занял девятое место в новом рейтинге лучших российских вузов, составленном журналом Forbes. Как и годом ранее, ТПУ признан лучшим университетом Сибири. Он набрал 48,59 балла из 100 возможных.

Всего в сотню лучших вузов страны Forbes включил одиннадцать сибирских учреждений. Томскую область также представляют Томский госуниверситет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Сибирский государственный медуниверситет Минздрава России, которые занимают 26, 27 и 70 места соответственно. Алтайский край и Омская область имеют по одному вузу в сотне: Алтайский государственный медуниверситет занял 32 строчку, а Омский государственный технический университет расположился на 59 позиции.

Остальные попавшие в сотню сибирские вузы представляют Новосибирскую область. Наивысшую строчку заняла Новосибирская консерватория — 50 место, ниже располагаются Новосибирский госуниверситет (61), Новосибирский государственный медуниверситет (68), Новосибирский государственный технический университет (71) и Сибирский госуниверситет геосистем и технологий (73).

При составлении рейтинга Forbes проанализировал эффективность более тысячи вузов, которые отчитываются перед Минобразования России. Журнал оценивает учреждения по десяти метрикам, сгруппированным по трем показателям: качество образования, востребованность выпускников и «фактор Forbes» (элитность учебного заведения и доля предпринимателей в общем количестве выпускников). Впервые Forbes составил рейтинг вузов в 2018 году.

Подробнее о рейтинге QS World University Rankings — в материале “Ъ” «Новосибирск обогнал Санкт-Петербург в мировом рейтинге вузов»

Илья Галагуз