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Белгородэнерго приступило к переводу транспорта на газомоторное топливо

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

В «Россети Центр Белгородэнерго» стартует пилотный проект по переводу автотранспорта на газомоторное топливо. Согласно утвержденной дорожной карте в текущем году на компримированный природный газ (метан) будет переоборудован 51 автомобиль филиала. Всего же до конца 2021 года планируется перевести на данный вид топлива 212 единиц техники.


В службе механизации и транспорта уже приступили к оснащению первой партии легковых и грузо-пассажирских автомобилей. По прогнозам специалистов, это приведет к снижению затрат на топливо и увеличению срока эксплуатации двигателя. Кроме того, дополнительными преимуществами станут снижение вредных выбросов в атмосферу и принятое на региональном уровне 50-процентное снижение ставки транспортного налога.

Обучение по программе подготовки водителей для работы на автомобилях с газобаллонным оборудованием в текущем году пройдут 122 человека.

Проект реализуется в рамках Соглашения о взаимодействии правительства Белгородской области и Россети Центр, подписанного 7 декабря прошлого года губернатором Евгением Савченко и генеральным директором компании Игорем Маковским. За ближайшие три года на газ планируется перевести порядка 25% автомобилей.

Напомним, что с 2019 года в регионе реализуется пилотный проект по интенсивному развитию рынка газомоторного топлива. Он является частью федеральной программы по развитию рынка ГМТ. За три года в регионе собираются построить свыше 30 автозаправок, более 20 сервисных станций по обслуживанию и переводу авто на газ.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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