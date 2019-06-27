Александр Дрозденко предложил разрешить регионам контролировать габариты грузовых машин

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденк в ходе Государственного совета в Москве предложил наделить власти в регионах полномочиями по контролю за весом и габаритом грузового транспорта. Губернатор пояснил, что такая мера позволит поддерживать автодороги в нормативном состоянии.

«Сколько ни строй и ни ремонтируй дороги, если по ним будут бесконтрольно ездить автомобили, нарушающие весогабаритные параметры, нам не удастся добиться значительных результатов в этом направлении»,— заявил господин Дрозденко, сообщает ТАСС.

В настоящее время контроль за транспортными средствами возложен на МВД, Ространснадзор и таможню.

Добавим, что в России с грузовиков массой более 12 тонн с 2015 года взимается дополнительная плата — «Платон». Часть собранных средств направляется в Дорожный фонд РФ, на приведение федеральных автомобильных трасс в надлежащее состояние.