Томские власти обещают почти 500 обманутым дольщикам жилье до конца года

Почти 480 участников долевого строительства в Томской области получат ключи от квартир до конца 2019 года, заявил вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто на заседании комиссии по вопросам защиты дольщиков. «Проблема обманутых дольщиков на особом контроле у губернатора Сергея Жвачкина»,— цитирует чиновника пресс-служба администрации региона.

По данным властей, в бюджете Томской области на 2019 год заложены 137 млн руб. на субсидии компаниям, достраивающим проблемные дома. В частности, в этом году в Томске планируется сдать в эксплуатацию три долгостроя на улицах Большая подгорная, Кедровая и Нижний переулок. Также, по сведениям администрации, будет сдана первая очередь дома по улице Нефтяной, куда въедут дольщики проблемных многоквартирных домов на улицах Мокрушина и Нефтяной.

Ранее сообщалось, что власти Томской области намерены закрыть вопросы по всем проблемным объектам до конца 2021 года.

Илья Галагуз