Разбившие палаточный лагерь дольщики томского долгостроя получили разрешение на строительство

Дольщики дома на улице Нефтяная, 3 в Томске, которые 13 лет ждали своих квартир, получили разрешение на строительство. Они, по данным местных СМИ, накануне разбили палаточный лагерь возле долгостроя.

Ранее мэрия Томска отказала ЖСК в продлении разрешения на строительство дома. Накануне это решение подтвердил арбитражный суд. С представителями ЖСК встретился вице-губернатор Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, сообщила пресс-служба администрации региона. «Разрешение на строительство у вас будет в течение часа. До 1 июля нужно актуализировать план-график по достройке дома. А затем, в ежедневном режиме, мы с вами и представителями мэрии Томска, профильного департамента будем встречаться и обсуждать дальнейшие механизмы достройки дома»,— сказал чиновник.

По его словам, к 2021 году областные власти намерены закрыть вопросы по всем проблемным объектам. «Эта дата окончательная»,— добавил Евгений Паршуто.

Оксана Павлова