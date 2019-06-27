На Камчатке произошло третье за двое суток землетрясение

Третье за три дня сильное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. Как сообщает региональное МЧС, оно произошло 27 июня 2019 года в 7:21 мск. Его магнитуда составила 5,1. Подземные точки ощущались в поселке Усть-Камчатск. Угроза цунами не объявлялась. Спасатели повторно обследуют здания и сооружения в Усть-Камчатском районе на повреждения.

Ранее землетрясение магнитудой 6,7 у восточного побережья Камчатки произошло 26 июня в 5:18 мск. Еще одно землетрясение произошло у берегов Камчатки 25 июня в 12:06 мск. По данным камчатского главка МЧС, магнитуда землетрясения составила 6,2.