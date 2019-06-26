Спасатели на Камчатке обследуют здания после землетрясения магнитудой 6,7

На Камчатке спасатели обследуют здания и сооружения в Усть-Камчатском районе на повреждения после серии подземных толчков, сообщает «Интерфакс».

«Угроза цунами не объявлялась. По предварительным данным, пострадавших в результате землетрясения нет»,— сказал представитель МЧС.

Землетрясение магнитудой 6,7 у восточного побережья Камчатки произошло в 5:18 мск. Подземные толчки ощутили жители Усть-Камчатска. Еще одно землетрясение произошло у берегов Камчатки во вторник в 12:06 мск. По данным камчатского главка МЧС, магнитуда землетрясения составила 6,2.