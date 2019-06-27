Глава Удмуртии: мы провалили работу по нанесению разметки в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в Ижевске провалили работу по нанесению дорожной разметки. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«Мы провалили работу в этом направлении. Я сделал соответствующие замечания главе города и министру транспорта. Работа была организована безобразно. К сожалению, когда организовывали конкурс допустили, что на него зайдут просто проходимцы, у которых нет ни ресурсов, ни возможностей, ни опыта качественной работы, но закон позволял зайти на конкурс. Один конкурс отменили, сейчас выиграли еще одни деятели. Мне председатель правительства доложил о том, что уже нанесенную разметку не принимают»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, что ранее власти Ижевска расторгли контракт с глазовской компанией «Роршах», которая ранее выиграла конкурс по нанесению осевой разметки на городских улицах. По словам главы города Олега Бекмеметьева, она не исполняла контрактные обязательства. Затем представители администрации Ижевска, «Управтодора» и общественники проверили разметку, которую нанес новый подрядчик — часть участков не соответствовала нормативам. Подрядчик обязан переделать ее за свой счет.