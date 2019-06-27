Убийца охранника караоке-бара «Ухо и медведь» получил более десяти лет

Новосибирский суд рассмотрел дело об убийстве охранника караоке-бара «Ухо и медведь». Как сообщила “Ъ-Сибирь” помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова, обвиняемому в убийстве Ивану Зыбареву назначено десять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Инцидент, который рассматривался в суде, произошел в ночь на 21 марта 2018 года. Между 42-летним охранником Константином Харькиным и 30-летним Иваном Зыбаревым, отмечавший в тот день юбилей, произошел конфликт. Его причиной стал отказ посетителя сдать в гардероб верхнюю одежду. На помощь юбиляру подоспела компания мужчин, среди которых был и его старший брат Максим Зыбарев. Как указывается в деле, Зыбарев-старший ударил охранника, младший — выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Братья и их гости спешно покинули место происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Задержать братьев удалось только спустя несколько месяцев. Максиму Зыбареву предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему (ст. 111). Его дело еще рассматривается в суде: свои доказательства представляет прокуратура. Ивану Зыбареву инкриминировали ст. 105 УК (убийство). В последнем слове он заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, за пистолет он схватился, поскольку хотел защитить своего брата, на которого замахнулся бейсбольной битой охранник караоке-бара. Подсудимый отметил, что из-за проблем со зрением стрелял куда придется и в голову потерпевшему угодил случайно.

Константин Воронов