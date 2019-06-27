27 июня, четверг
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

партнерский материал

Житель Кузбасса хранил 55 кг марихуаны, чтобы «изучать возможности организма»

Полицейские изъяли у жителя Кемеровской области около 55 кг марихуаны. По данным МВД, 44-летний житель города Белово хранил мешки с дикорастущей коноплей в одной из надворных построек у своего дома.

Задержанный объяснил, что такое количество марихуаны предназначалось для личного потребления. «С его помощью он якобы изучал возможности человеческого организма»,— говорится в сообщении полиции.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Юлия Сасевич


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

ЛИЦА БИЗНЕСА

партнерский материал

Профиль пользователя