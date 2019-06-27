Высшее образование за год подорожало в среднем на 15%

Индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае 2019 года в сравнении с аналогичным показателем мая 2018 года вырос на 15%, говорится в ежемесячном докладе Росстата «Информация о социально-экономическом положении России» (.pdf), на который обратило внимание издание «Известия». Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы: так, в мае семестр обучения в государственных и муниципальных вузах в среднем по стране стоил 68,9 тыс. руб. Это на 19% больше, чем годом ранее (58 тыс. руб.), сообщает издание. Также подорожала учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. руб.

Стоит отметить, что, согласно данным Росстата, повышение стоимости обучения в вузах на 15% фиксируется с сентября 2018 года. По мнению опрошенных газетой экспертов, к сентябрю 2019 года стоимость обучения в российских вузах может вырасти еще на 15–20%. В ФАС сообщили, что рынок услуг в сфере образования в целом является конкурентным, поэтому цены на услуги учебных учреждений не подлежат государственному регулированию.