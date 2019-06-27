Новые возможности для бизнеса пермских предпринимателей

В прошлом году ПСБ вошел в число банков с государственным участием и был наделен особым статусом оборонного банка. При этом, располагая новыми возможностями, банк понимает потребности небольших компаний и стремится поддерживать работу предпринимателей, обеспечивая клиентам дистанционный доступ к услугам в формате 24/7 в любой день недели.

Об этом нам рассказала начальник управления массового сегмента ОО «Пермский» ПАО «Промсвязьбанк» Ольга Травникова.

– В банке выделено отдельное направление для работы с микробизнесом. Каких предпринимателей вы приглашаете к сотрудничеству?

– Конечно, прежде всего к нам на расчетно-кассовое обслуживание приходят начинающие предприниматели. Впрочем, предприниматели со стажем сегодня тоже переходят в крупные и надежные банки с государственным участием. Кроме уверенности в сохранности денежных средств, банк, входящий в топ-10, может дать предпринимателям более выгодные предложения. Специально для новых клиентов мы запустили акцию «Полгода не считается», в рамках которой клиент получает расчетный счет и шесть месяцев бесплатного обслуживания.

– Какие услуги банк готов предоставить бизнесу дистанционно?

– Практически все. Для открытия первого расчетного счета менеджер бесплатно приедет в удобное для клиента место и время, даже если в вашем городе нет офиса ПСБ. В этот же день клиенту будет открыт расчетный счет, бесплатно оформлена и выдана корпоративная карта, активирован доступ в интернет-банк. Промсвязьбанк имеет не только удобный и функциональный интернет-банк, но и мобильное приложение, с помощью которого наши клиенты осуществляют все необходимые операции. Мы гарантируем вам быстрое прохождение платежей при минимуме затрат. Поэтому сегодня к нам на обслуживание приходят предприниматели не только из Перми, где есть наши офисы, но и компании из Пермского края.

– Все разговоры о мобильности наталкиваются на проблему рабочего дня банков. Они не работают круглосуточно, что очень ограничивает возможности клиента.

– Такая проблема существует, именно поэтому в нашем банке все платежи контрагентам в другие банки проходят в рублях до 20.00. Далеко не в каждом даже крупном банке у клиентов есть такая возможность. Кроме того, в Промсвязьбанке есть сервис 24/7. Он дает возможность клиенту в любое время и в любой день недели провести любой платеж другому клиенту Промсвязьбанка, и зачисление происходит в день отправки платежного поручения.

– С дистанционными безналичными операциями мы разобрались, но ведь наличные деньги в том или ином объеме также требуются для бизнеса. Как обойтись без кассы?

– Альтернатива наличных денег – корпоративные карты. Они позволяют оплачивать различные расходы, а также в любое время самостоятельно вносить выручку на расчетный счет через банкоматы банка и банков-партнеров (Альфа-банка, Газпромбанка и Росбанка). Корпоративной картой можно оплатить хозяйственные расходы: аренду, услуги связи, закупку мебели, канцелярских товаров и прочее, основные расходы – например, расчеты с поставщиками за небольшие партии товаров, командировочные расходы – оплату железнодорожных и авиабилетов, топлива.

– А как быть с зарплатой сотрудникам?

– Как правило, банки открывают зарплатные проекты с компаниями, в которых не менее двадцати сотрудников. Мы сняли такое ограничение и готовы подключать компанию к зарплатному проекту, даже если в ней только один сотрудник. Для компаний с небольшим количеством сотрудников в штате есть сервис «Зарплата PRO», при котором количество карт и ФОТ вообще не имеют значения.

В настоящий момент в банке проходит акция «Зарплата – это PROсто», которая распространяется на клиентов банка без зарплатного проекта. Для участия необходимо подключить зарплатный проект, заказать зарплатные карты и сделать первое перечисление по зарплатному реестру в период действия акции. Участники акции получат бесплатное обслуживание зарплатного проекта.

– Все большее число покупателей даже в небольших торговых точках желают расплатиться банковской картой. Вероятно, и здесь банк может помочь предпринимателю?

– Абсолютно верно. Эквайринг ПСБ Банка обладает целым рядом преимуществ: средства зачисляются текущим днем, есть круглосуточная техническая поддержка, современное оборудование с поддержкой бесконтактной технологии оплаты и приемом платежей по картам международных платежных систем и платежной системы «МИР» 24 часа в сутки 365 дней в году. И все, на мой взгляд, при максимально низких тарифах для массового сегмента: от 1,59% независимо от оборота по эквайрингу при оплате единовременной комиссии.

– А вы работаете с участниками закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ?

– Конечно! Специальный счет для участников закупок мы открываем абсолютно бесплатно, и еще процент на остаток начисляем. Банк работает с любой электронной площадкой. Вдобавок только мы возвращаем до 20 тыс. рублей победителям закупок по акции «Победа за наш счет».

– Кроме того, с прошлого года Промсвязьбанк стал активно развивать агентскую сеть. Мы привлекаем организации к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. По сути, стать агентом банка может любая компания, клиентами которой являются юридические лица или просто широкий круг знакомых предпринимателей. Для своих партнеров мы предоставляем наиболее лояльные условия для ведения счета, высокий уровень вознаграждения. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов и партнеров!

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