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Виргинская компания вышла из числа совладельцев «Обуви России»

Компания Karyo Holdings Corp., зарегистрированная на Британских Виргинских островах, вышла из числа совладельцев ПАО «ОР» (головная структура группы «Обувь России»). Как следует из данных компании, Karyo Holdings Corp. принадлежало 15,6249% в уставном капитале «ОР». Ранее «Ведомости» сообщали, что бенефициаром 100% Karyo Holdings Corp. является владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров. Компания стала совладельцем «ОР» в 2017 году.

«Обувь России» объединяет сети Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra и Lisette, портфель брендов включает S-TEP, Snow Guard и пр. На конец сентября 2018 года группа управляла 677 магазинами в 212 городах России. В 2018 году выручка группы увеличилась на 9% до 11,53 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами ПАО «ОР» являются глава холдинга Антон Титов (43,95%), Prosperity Capital Management Limited (6,81%), Вячеслав Шабайкин (0,0002%).

Оксана Павлова


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