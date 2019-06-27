В Кузбассе смягчили условия налоговых льгот для инвесторов логистических центров

Депутаты парламента Кемеровской области смягчили условия выделения налоговых льготах для инвесторов, строящих логистические центры в регионе. Теперь инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество, купленное при реализации проектов, если число новых работников на предприятии в первые три налоговых периода составило 500 человек и не менее 800 за последующие. Ранее закон устанавливал необходимую численность работников в 700 и 1300 человек соответственно. Для товаропроизводителей, работающих по сниженной налоговой ставке и освобожденных от имущественного сбора, законодатели снизили темп роста налоговой базы с 1,3 до 1,15.

Вице-губернатор региона Алексей Крупин сказал, что смягчение налогового законодательства связано с увеличением автоматизации и оптимизации производства, которое приводит к уменьшению числа работников. «Предполагалось, что под этот законопроект мог попасть логистический центр торговой сети "Магнит", но он не попал из-за того, что его численность была гораздо меньше. Сейчас идут переговоры с торговыми сетями об открытии логистических центров поставок в Кемеровской области. Есть инвесторы, готовые вложить в свои проекты несколько миллиардов рублей»,— пояснил чиновник.

Нина Обелюнас