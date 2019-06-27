В ближайшие недели Россия будет готова к отгрузке С-400 Турции

Поставка Турции зенитных ракетных комплексов С-400 будет произведена в несколько этапов, в ближайшие недели Россия будет готова к отгрузке, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. «Выбор Турцией сделан в пользу С-400, контракт будет реализован»,— заявил он в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

«Готовность у нас практически полная, в ближайшие недели мы готовы будем к отгрузке, она будет реализована, естественно, в несколько этапов»,— сообщил господин Шугаев. «Обучение первых специалистов проведено, еще будет несколько групп, которых нужно будет обучить до конца года»,— сказал глава службы.

Договор о намерениях по поводу закупки комплексов С-400 был подписан в 2017 году. Стоимость контракта оценили в $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс.

Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Пентагон считает, что продажа С-400 позволит России собирать информацию о F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что Анкара не откажется от закупки С-400.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турцию отговаривают от покупки С-400».