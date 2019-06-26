Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о стадиях готовности объектов недвижимости.

Ускорение темпов строительства привело к изменению структуры первичного предложения по стадиям готовности. Как показывает статистика агентства недвижимости «Бон Тон», на нулевом цикле представлено 24% московских новостроек комфорт-класса, хотя еще месяц назад эта цифра достигала 40%.

Застройщики заинтересованы в ускорении процесса, так как с 1 июля наступает ключевой этап реформы. Строители больше не смогут получать деньги напрямую от покупателей: весь первичный рынок перейдет на эскроу-счета, где деньги дольщиков будут храниться до сдачи дома в эксплуатацию. А финансировать стройки девелоперы смогут с помощью кредитов. Эскроу-счета будут распространены как на новые, так и на старые проекты, кроме тех объектов, которые соответствуют критериям правительства. В их отношении действует формула «30% готовности, 10% заключенных ДДУ». Сохранить привычную схему девелоперы смогут только при выполнении данных условий. Кроме того, были предложены понижающие коэффициенты для отдельных категорий проектов.

Статистика говорит о том, что застройщики активно преодолевают отметку, необходимую для того, чтобы продолжать работу по старым правилам. Доля новостроек комфорт-класса, реализуемых на нулевом цикле, уменьшилась, в то время как проценты перераспределились в пользу других этапов строительства. На стадии монтажа первых этажей сосредоточено 22% предложения комфорт-класса, в то время как месяц назад доля не превышала 12%. Кроме того, по 4,5% прибавили новостройки, находящиеся на этапе монтажа средних и последних этажей. Что касается прироста в натуральных величинах, то, на стадиях возведения первых, средних и последних этажей объем экспозиции увеличился почти в два раза соответственно.