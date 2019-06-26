Курс доллара. Прогноз на 27–28 июня

Антон Покатович, главный аналитик На рынках робко усиливаются позитивные ожидания от торговых переговоров США и Китая на полях G20 В среду рубль, как и рынки в целом, оказывается под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, представители ФРС несколько «осадили» оптимизм участников рынка в отношении вектора смягчения монетарной политики американского регулятора. На этом фоне доллар отыграл часть своих ранее ослабленных позиций. С другой стороны, на рынках робко усиливаются позитивные ожидания от торговых переговоров США и Китая на полях G20. Со стороны американских представителей снова звучат вербальные интервенции о готовности торгового соглашения на 90%. С учетом того факта, что до пятницы в рубле сохранится поддержка налогового периода, а существенные изменения в конъюнктуре рыночных настроений произойдут уже по итогам встречи «двадцатки», ожидаем движения курса рубля в диапазоне 62,5–65 до конца недели.

Константин Кочергин, директор казначейства Из важной статистики в четверг будет опубликован ВВП США за первый квартал текущего года Все рисковые активы, в том числе и рубль, будут находиться под влиянием результатов саммита G20 в Осаке, а в особенности встреч лидеров США и Китая, США и России. Лидер США сегодня уже заявил о наличии возможности заключения торгового соглашения с Китаем. На этом фоне все рисковые активы, в том числе и рубль, получили мощный импульс к укреплению. Из важной статистики в четверг будет опубликован ВВП США за первый квартал текущего года. Рынок прогнозирует значение на уровне в 3,1%. Если опубликованные данные будут ниже прогнозов, то опасения по поводу темпов мировой экономики усилятся, и рисковые активы окажутся под негативным давлением. В пятницу выйдет большой блок макроэкономической статистики по Японии.

Михаил Поддубский, главный аналитик Для краткосрочных перспектив рубля общий риск-аппетит на рынках остается ключевым фактором Если прошлая торговая неделя выдалась позитивной для всей группы валют развивающихся стран на фоне смягчения риторики ведущих центральных банков, то на этой неделе однонаправленной тенденции в отношении валют EM не наблюдается. Для краткосрочных перспектив рубля общий риск-аппетит на рынках остается ключевым фактором, соответственно, немаловажное значение будут иметь итоги саммита G-20 в конце недели. В базовом сценарии до конца недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 62,50–63,50 руб./$.