Рейс из Симферополя не долетел до Петербурга из-за технических проблем с самолетом

Рейс авиакомпании «Россия» FV 5620 Симферополь – Санкт-Петербург вынужденно вернулся в крымский аэропорт из-за проблем с закрылками. В настоящий момент в Пулково ждут резервный борт, сообщает «Фонтанка.ру».

По словам пассажиров, после взлета воздушное судно около часа кружило в воздухе, после чего приземлилось в Симферополе.

Согласно данным сервиса Flightradar, рейс выполнял Boeing 747-446. Самолет вылетел в 11:46, совершил пять кругов над Джанкойским районом, развернулся и приземлился в 12:45.

В настоящий момент онлайн-табло Пулково указывает, что самолет ожидается в Петербурге в 21:30.