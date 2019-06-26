Депутаты ЗакСа расширили список пациентов, которые могут получить бесплатные лекарства

Закон, позволяющий получать бесплатные лекарства пациентам, которые перенесли ишемический инсульт, приняли петербургские парламентарии на заседании в среду, 26 июля.

Так как доля повторных ишемических инсультов у проходящих лечение в первый год составляет 21%, включение этой группы пациентов в список льготников позволит сократить расходы на лечение повторного ишемического инсульта на 370 млн руб. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменения в закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что депутаты ЗакСа также расширили перечень критериев для получения статуса жителя блокадного Ленинграда.

Анастасия Шумова