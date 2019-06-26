«Единая Россия» подала в ЦИК Татарстана списки кандидатов в депутаты Госсовета

«Единая Россия» подала в региональный ЦИК списки кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана. Документы представили уполномоченные партии — заместитель секретаря регионального отделения Юрий Камалтынов и глава регисполкома Андрей Кондратьев. ЦИК в течение трех дней должен заверить списки и дать разрешение единороссам на открытие избирательного счета.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах.

Как сообщал «Ъ-Казань», в партсписок «Единой России» включили 56 человек. Его возглавил действующий спикер регионального парламента Фарид Мухаметшин. На втором месте оказался руководитель гоночной команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин. Третье место заняла директор сети детских центров «Бала-сити» Альбина Насырова. Также единороссы выдвинули кандидатов в 46 одномандатных округах.

На прошлых выборах 2014 года «Единая Россия» победила с результатом 84,2% и провела по списку 47 депутатов. Также партийцы выиграли во всех одномандатных округах, где выставляли своих кандидатов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"