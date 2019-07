Расписание недели

Фото: Death Grips

фестиваль

Боль

КЦ ЗИЛ

Как бы ни пытались прочие летние фестивали освежить афишу за счет новых имен, единственным настоящим парадом актуальной отечественной музыки в Москве остается «Боль». Сюда идут не на громкие имена с довеском в виде подающей надежды молодежи, а ради этой новой молодежи в первую очередь. В течение трех дней в КЦ ЗИЛ будут выступать десятки коллективов, которые весь прошедший год обсуждала публика в пабликах и журналисты в СМИ. Есть и дорогие зарубежные гости: проект Деймона Албарна The Good, The Bad & The Queen, а также Algiers, Death Grips и Sophie. По традиции есть и забытая отечественная классика — в этом году это «НИИ Косметики».

Фото: Из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва

выставка

Александр Гринберг. Движение. 1920-е

Мультимедиа Арт Музей

Вместо парадов физкультурников — вакханалии, вместо производственной гимнастики — этюды движения в духе свободного танца Айседоры Дункан, вместо стремительных плавчих — томные купальщицы. В 1936-м Александра Гринберга посадят за порнографию — обвинение, опошлившее все, чем он занимался в 1920-е, в том числе в хореологической лаборатории ГАХН и на гахновских выставках «Искусство движения». А именно — телом, его архитектоникой, динамикой и эротикой, духом и пластикой античности, светом, контуром и сфумато. Всем, что весьма приблизительно описывается словами «пикториализм», «формализм» и «декадентство».

Фото: Elio Ciol

выставка

Элио Чиол. От неореализма к Аквилее

Мультимедиа Арт Музей

Ретроспектива патриарха итальянской фотографии, 90-летнего Элио Чиола, сделана в рамках XI биеннале «Мода и стиль в фотографии»: моды в его снимках почитай что нет, стиля же — хоть отбавляй. Стиль этот хорошо знаком отечественному зрителю по фильмам Витторио де Сики, Лукино Висконти, Роберто Росселлини, раннего Пазолини и зовется неореализмом, а вот натура, на которой Элио Чиол снимал свои непостановочные сцены из жизни маленького человека, известна много хуже: это самый север Италии, Фриули, родина и самая сильная любовь фотографа. Впрочем, Элио Чиол не настолько патриот, чтобы не изменять Фриули с Ассизи, Венецией, Падуей, Римом, Амальфи и другими итальянскими городами. Хотя последней его страстью все же стала фриульская Аквилея.

Фото: Мобильный художественный театр

спектакль

Мастер и Маргарита

Мобильный художественный театр

Журналист Михаил Зыгарь экспериментирует с современными медийными способами доставки исторического и литературного материала широкой публике: после проектов, посвященных 1917 и 1968 годам, и театральной аудиоэкскурсии «1000 шагов с Кириллом Серебренниковым» он обратился к «Мастеру и Маргарите», постаравшись превратить булгаковский роман в идеальный иммерсивный театр для интровертов. Это театр, в котором вас не потревожат ни навязчивые соседи по залу, ни исполнители,— скачав приложение на смартфон и надев наушники, вы начинаете одинокую прогулку по Патриаршим Прудам и их окрестностям, ничем не отличаясь от прочих гуляющих: у них в основном тоже в ушах наушники. Только в ваших наушниках Ингеборга Дапкунайте, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Алексей Венедиктов, Павел Лобков и некоторые другие звезды и опинион-мейкеры озвучивают своими узнаваемыми голосами не менее узнаваемых булгаковских персонажей. А те, кому и гулять тоже не нравится, могут просто слушать все это, не выходя из дома.

Фото: Сине Фантом

фильм

Да! Дауны... или Поход за золотыми птицами

Кинотеатр «Иллюзион»

«Поход за золотыми птицами» родился из масштабного театрального проекта «Сад» по чеховскому «Вишневому саду», который в 1994–1997 годах репетировал режиссер Борис Юхананов. Из многочасового видеоархива репетиций в 1997 году и был смонтирован этот фильм, ставшей частью видеопроекта «Дауны комментируют мир». Почти два часа на экране люди с синдромом Дауна взаимодействуют друг с другом и с камерой, и непонятно, кто больше открыт и беззащитен — герои на сцене или режиссер, даже не пытающийся защититься от обвинений в эксплуатации, с неподдельным интересом изучающий мир другого.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

фестиваль

Ласточка

«Лужники»

Городской фестиваль задумывался когда-то как повод привлечь жителей Москвы в реконструированный спорткомплекс. И с самого начала «Ласточка» славилась неизменно сильным составом участников, здесь выступали FKA Twigs, Мэклмор, Her, Элли Голдинг и Years & Years. В прошлом году фестиваль сделал паузу, а теперь в хедлайнерах — хитмейкеры с уже сложившейся многочисленной аудиторией — LP, Little Big и Элджей.

Фото: Владимир Яроцкий/предоставлено Центром им. Вс. Мейерхольда

спектакль

Питер Пэн

Центр им. Вс. Мейерхольда

Режиссеры Роман Феодори и Александр Андрияшкин поставили с актерами группы «Июльансамбль» сказку для взрослых про мечту о вечном детстве — и нельзя не заметить, как актуально эта тема смотрится в сегодняшних реалиях. Правда, Феодори предупреждает: «Перед нами не поколение, а девять молодых людей. И не просто миллениалов, а девять миллениалов-артистов. Не ждите от спектакля социологического исследования и широких обобщений». Игра для взрослых состоит из нескольких перформансов, предполагающих соучастие зрителей, которых авторы предусмотрительно просят позаботиться об удобной обуви и быть готовыми два часа провести на ногах. За это обещано путешествие в Неверленд — с правом самому определять свой маршрут и возможностью в любой момент выйти из игры.

Фото: 4 1/2 Film

фильм

Реприза

Государственная Третьяковская галерея (Инженерный корпус)

Дебют главного норвежского режиссера современности Йоакима Триера («Осло, 31 августа», «Тельма»), ставший в 2006 году сенсацией на фестивалях «Сандэнс» и в Торонто, а также получивший приз за лучшую режиссуру в Карловых Варах. История дружбы 23-летних Филлипа и Эрика, мечтающих стать писателями, рассказанная в экспериментальной манере. Фильм начинается как фильм-расследование с закадровым голосом, но потом повествование начинает словно бы вибрировать и двоиться. Молодое кино о проблемах молодых людей, ставшее классикой XXI века.

Фото: Cinestacion

фильм

Умри, чудовище, умри

Летний кинотеатр Garage Screen

Меланхоличный аргентинский хоррор Алехандро Фаделя из прошлогоднего каннского «Особого взгляда». Где-то высоко в Андских Кордильерах нечто обезглавливает женщин, и деревенский детектив Крус идет по следу, все дальше углубляясь в почти безлюдные и очень кинематографические пейзажи. Критики не без оснований ищут и находят в фильме мотивы Ходоровски и Линча, но Фадель в некотором смысле идет дальше обоих. И выводит на поверхность скрытую в фильмах Линча идею о том, что монстром, абсолютным злом является не что-то или кто-то потустороннее, а сама история, которую рассказывает кино.

Фото: Miquel Coll

выставка

Жауме Пленса

Московский музей современного искусства на Петровке

Десять лет назад в Diehl + Gallery One на «Винзаводе» прошла первая в России галерейная выставка Жауме Пленсы — и его начали узнавать по прозрачным ажурным скульптурам, кружевные оболочки которых сплетены из букв и прочих знаков. Теперь знаменитый каталонец возвращается с первой музейной экспозицией: адаптированный для особняка на Петровке вариант выставки, ранее показанной в Музее современного искусства Барселоны (MACBA), курирует директор барселонского музея Ферран Баренблит. В число 20 скульптурных инсталляций, отобранных для Москвы, вошли самые известные работы Жауме Пленсы: «Тервюрен», «Firenze II», «Glueckauf?» и «Сердце деревьев».

Фото: Totibadze Gallery

выставка

Ольга Флоренская. Джапонерия шинуаз

Галерея Totibadze, ЦСИ «Винзавод»

Представительница немногочисленной женской фракции в маскулинной партии митьков, Ольга Флоренская иронизирует над ориенталистскими стереотипами, скрываясь под маской наивного ориенталиста. Точнее — не под маской, а под вывеской, поскольку «Джапонерия шинуаз» — серия вывесок, написанных на старых подносах и противнях в манере примитивистской китайщины-японщины, чтобы под видом рекламы «колониальных товаров» прорекламировать колониальные представления о дальневосточной культуре. А вместе с ними и неиссякаемый источник митьковского вдохновения, интеллектуально-изощренный примитив — от Михаила Ларионова до Сергея Сигея.

Фото: Daniel Boczarski/Redferns/GettyImages.ru

концерт

Son Lux

RED

Son Lux — трио американца Райана Лотта — уже более десятилетия исполняет надрывную, полную архитектурных излишеств поп-музыку, далекую от какой-либо уличной эстетики. В Россию Райан Лотт везет свежий, 2018 года альбом «Brighter Wounds», насыщенный широкими аранжировками с оперным заламыванием рук и трепетно-величавым вокалом. Пока шла работа над альбомом, Райан Лотт стал отцом, его лучший друг умер от рака, Дональд Трамп стал президентом, а идеологически близкий Райану Вудкид так и не выпустил новых песен. Еще немного — и Райан Лотт займет его место в сердцах поклонников.

Фото: Lyla Films; MK2 Productions

фильм

И все же Лоранс

Кинотеатр «Космос»

Третий фильм канадского вундеркинда Ксавье Долана, снятый им в возрасте 24 лет, и первый, где он сам не играет главную роль. В кадре — его протагонист, 35-летний Мельвиль Пупо, актер Франсуа Озона и Рауля Руиса, в роли учителя литературы Лоранса, который хочет сменить пол. Трехчасовая лав-стори Долана охватывает почти три десятилетия — с восьмидесятых до нулевых. И все это время Лоранс любит одну женщину (Сюзанн Клеман), которая находится в перманентно сложных отношениях с его/ее гендерной идентичностью. Как, впрочем, и сам/сама Лоранс. Показ проходит в рамках большой ретроспективы Ксавье Долана в «Космосе».

Фото: AP

концерт

A$AP Rocky

Зеленый театр парка имени Горького

A$AP Rocky — настоящий кассовый артист, одна из величайших здравствующих звезд рэпа. Ожидания от московского концерта — самые высокие. В фанатских сообществах артиста во «ВКонтакте» состоят более двухсот тысяч человек. К тому же в качестве специального гостя в вечеринке примет участие Скриптонит. Смело можно предсказать прибытие на концерт всех важных фигур местной рэп-индустрии с подругами, то есть практически всего актуального шоу-бизнеса.

Фото: предоставлено MIEFF

фестиваль

MIEFF



Четвертый Международный фестиваль экспериментального кино MIEFF, в конкурсной программе которого соревнуются 33 фильма из 20 стран. А в рамках внеконкурсной программы, которая пройдет на нескольких площадках в Москве и в Новой Голландии в Петербурге, помимо уникальных ретроспективных показов собраны самые интересные фильмы современного экспериментального кино, снятые за последний год.

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

фильм

Али, рули!



К субтильному и боязливому водителю Uber подсаживается дуболом-полицейский, и диспропорциональная парочка отправляется в поездку по Лос-Анджелесу с перестрелками, переворачивающимися машинами и в меру тупыми шутками. Типичный летний комедийный боевик, словно бы спрашивающий: «Что вы вообще делаете в кинотеатре?», сюжет которого напоминает и «Такси», и «Соучастника», а дуэт Кумэйла Нанджиани и Дейва Батисты отсылает к «Близнецам» с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером — но сравнения с ними, конечно, не выдерживает.

Фото: Централ Партнершип

фильм

Анна

Очередной блокбастер Люка Бессона, идеолога «европейского Голливуда», на этот раз — про новую взрывную блондинку в исполнении российской модели Саши Лусс (чтобы снять ее в главной роли, Бессон даже отправил Лусс подучиться мастерству в киношколе). Поскольку часть действия происходит в России, на втором плане засветились некоторые российские актеры (разумеется, не обошлось без Александра Петрова). Героиня — профессиональная убийца, которая без конца переодевается и эффектно уничтожает добрую сотню мужчин.

Фото: UPI

фильм

Мертвые не умирают



Новый фильм Джима Джармуша, открывавший Каннский фестиваль. Формально «Мертвые не умирают» — кино о зомби-апокалипсисе, а фактически — усталая эпитафия авторской вселенной самого титулованного американского независимого режиссера.

Подробнее — Василий Степанов