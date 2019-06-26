ЦИК России раскритиковал Татарстан за отказ от видеонаблюдения на выборах

Член ЦИК России Евгений Колюшин на заседании с региональными Центризбиркомами назвал «странным» отказ Татарстана от видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов депутатов в Госсовет.

Такое заявление господин Колюшин сделал после доклада председателя Центральной избирательной комиссии Башкортостана, где пройдут выборы в Курултай, Илоны Макаренко. Она рассказала об организации на всех участковых избирательных комиссиях (УИК) в Уфе, а также во всех территориальных избирательных комиссиях республики (ТИК) видеонаблюдения. Член ЦИК России, комментируя доклад, заявил, что Башкортостан «показывает пример, в том числе братским соседним республикам, тем, что можно организовать видеонаблюдение на участках».

«Странно, например, что Татарстан это не может сделать по финансовым причинам. Поэтому передавайте опыт братской соседней республике. Спасибо»,— сказал господин Колюшин.

Напомним, выборы депутатов в Госсовет Татарстана пройдут 8 сентября. Татарстан отказался от видеонаблюдения выборов в региональный парламент на 2,8 тыс. участков. Глава ЦИК республики Мидхат Шагиахметов говорил “Ъ-Казань”, что такое решение было принято с целью сэкономить бюджетные средства.

Подробнее об отказе от видеонаблюдения на выборах в Татарстане читайте в материале «“Живой наблюдатель всегда лучше”».

“Ъ-Казань”