Президент Казахстана спишет долги по кредитам почти полумиллиону граждан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение помочь с выплатой кредитов людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В комментарии к указу отмечается, что их число составляет около 500 тыс. человек.

Государство в одноразовом порядке погасит нуждающимся заемщикам основную часть долга и начисленное по нему вознаграждение, общий размер которого составляет до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. Уточняется, что общий объем долга должен быть не выше 3 млн тенге (на 1 июня 2019 года).

«Для более 55% заемщиков, то есть для 250 тыс. человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение»,— говорится в комментарии. Остальным заемщикам погасят часть долга в размере 300 тыс. тенге.

При этом людям, которые взяли беззалоговые потребительские займы, спишут штрафы и пени (на 1 июля 2019 года). Это будет сделано в основном за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Указ также вводит запрет на начисление неустойки и других платежей по всем беззалоговым потребительским займам, задолженность по которым составляет более 90 дней.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахастана 12 июня. Выборы, которые прошли 9 июня, сопровождались протестами. Касым-Жомарт Токаев связал их с тем, что в стране высокий уровень бедности.

О том, как Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана, читайте в публикации «Огонька» «Второй первый».