Суд прекратил дело в отношении активиста «Весны» в связи с отсутствием состава преступления

Калининский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело об административном правонарушении, ранее возбужденное в отношении активиста общественно-политического движения «Весна» Петра Трофимова. Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщает «Фонтанка.ру».

Оппозиционеру вменялось нарушение правил проведения публичного мероприятия во время демонстрации 1 мая. При этом в протоколе местом задержания господина Трофимова был указан Невский проспект рядом со станцией метро «Маяковская», где его остановили правоохранители якобы в 13:45. В то же время видеозапись позже показала, что он туда не дошел и был задержан еще на Лиговском проспекте.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что активист «Весны» также был задержан неделю назад. Поводом к задержанию стала акция с баннером в дни ПМЭФ-2019.