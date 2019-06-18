В Петербурге снова задержали активиста движения «Весна»

Активист общественно-политического движения «Весна» Петр Трофимов вновь задержан в Петербурге. В настоящий момент он доставлен в отделение полиции №71 Петроградского района, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на представителей «Весны».

Отмечается, что в момент задержания Трофимов вел трансляцию в Facebook. Сам активист полагает, что в полицию он попал за акцию с баннером в дни ПМЭФ-2019.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Петра Трофимова вместе с другой участницей «Весны» Александрой Лобовиковой уже задерживали за это правонарушение несколько дней назад.