ЕГЭ открывают доступ к интернету

Школьникам могут разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ, сообщила «Известиям» директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. Правда, не всеми сайтами и только в некоторых заданиях. Она отметила, что доступ в Сеть позволит школьникам анализировать большие массивы данных, особенно в гуманитарных дисциплинах.

Нововведения могут появиться после перевода экзамена в электронную форму. Подробности — в справке «Ъ FM»:

На экзаменах по гуманитарным предметам школьники смогут продемонстрировать, умеют ли они искать информацию в интернете и делать выводы на основе справочных данных. На экзамене по географии планируется использовать мультимедийные источники. В частности, учащиеся смогут проанализировать цифровую карту с помощью геоинформационных систем. Также нововведение позволит добавить в ЕГЭ и ОГЭ практическую часть. Например, провести естественнонаучный эксперимент на интерактивной модели или даже использовать компьютер как универсальный измерительный комплекс, подключив к нему датчики, заменяющие приборы для измерения силы тока или напряжения.

По прогнозам, на разработку и тестирование изменений уйдет не менее пяти лет. За это время системе школьного образования придется адаптироваться, считает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «ЕГЭ начинает уходить от сугубо предметной ориентации на выученные знания, которые достигаются с помощью повторов шаблонных решений, к современным заданиям, где надо принять решение на основе сбора и анализа информации из очень широкого круга источников. Мне кажется, это шаг в очень правильном направлении. Это поможет тренировать критическое мышление и креативность, чтобы экспериментировать, искать информацию, обобщать ее, быть убедительным и аргументированным в своих решениях. Поворот в механизмах оценивания в сторону современных компетенций обязательно окажет влияние и на изменение школьных технологий. Потому что, если не включать работу по анализу данных в школьные программы, они, конечно, вряд ли справятся с таким форматом ЕГЭ».

Технически реализовать нововведение возможно — провайдеры ограничивают доступ к некоторым сайтам через школьный Wi-Fi. Список запрещенных ресурсов разрабатывало Минкомсвязи. Сейчас в него входят социальные сети, сайты для взрослых, а также площадки с готовыми домашними заданиями и сочинениями. Школьники готовы к новой форме заданий, но объективно оценить их не получится, уверен сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Леонид Перлов: «Что касается работы с источниками информации в интернете, я думаю, у современного 11-классника достаточная квалификация для этого есть. А вот сама идея, честно говоря, мне не представляется правильной.

Время на экзамене лимитировано. Источники информации в этом случае, надо полагать, будут как-то ограничены. Если этого не сделать, человек может запутаться в них.

Очень сложно проверить информацию, которую выдает ученик, поскольку не всегда и не во всех областях все так просто. Есть огромный массив знаний, который не подразумевает однозначности ответа. По крайней мере, в географии такого хватает, думаю, что и в других дисциплинах тоже».

Ранее в Рособрнадзоре сообщали о планах перевести ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму и генерировать индивидуальные задания. В таком случае варианты для каждого школьника будут создаваться непосредственно перед экзаменом. Таким образом, в Рособрнадзоре хотят бороться с проблемой списываний и утечек контрольно-измерительных материалов в Сеть.

Лилия Галявиева