В мае текущего года Афипский НПЗ возобновил работу в штатном режиме

Афипский НПЗ (в мае 2019 года вошел в структуру ПФГ «САФМАР» М.С.Гуцериева) в мае текущего года возобновил работу в штатном режиме. Так, за отчетный период объем переработки нефти предприятием достиг 460 тысяч тонн нефти, что больше показателя апреля на 67% (300 тысяч тонн). При этом глубина переработки увеличилась на 2,2% и составила 80,17%.

Необходимо отметить, что рост показателей НПЗ обусловлен ограничением поставок сырья в предыдущий период, в апреле завод полностью прекратил переработку нефти. Это связано с рядом финансовых сложностей прежних акционеров Общества. Однако уже в мае, после смены собственника и руководства завода, поставки сырья полностью восстановились, что позволило загрузить мощности предприятия и стабилизировать его производственную деятельность.

Наибольший прирост зафиксирован в выработке газойля – получено около 177 тысяч тонн продукта, что составляет более 38% от общего объема произведенной продукции.

В июне Афипский НПЗ планирует переработать 514 тысяч тонн нефти. В планах руководства завода на ближайшую перспективу - масштабная реконструкция, строительство и ввод в эксплуатацию новых технологических объектов. Эти меры позволят увеличить объемы переработки, освоить выпуск новых нефтепродуктов и повысить их качество.