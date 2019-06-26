Новое направление движения на трассе «Кола» планируют запустить в июле

Открытие движения по новому участку федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» с 61-го по 66-й километр в Кировском районе Ленобласти планируется в июле текущего года. В настоящий момент там укладывают асфальтобетонное покрытие. После изменения схемы движения и перенаправления транспортных потоков на новый участок специалисты приступят к реконструкции существующей трассы, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы ведутся на всем протяжении участка реконструкции автодороги «Кола» — от села Синявино до села Путилово. Продолжается строительство нового моста через реку Назия, недавно завершилось сооружение временной объездной дороги вблизи моста через Рябиновку.

Напомним, что реконструкция федеральной дороги Р-21 «Кола» с 51-го по 68-й километр ведется с июля 2018 года. Ввод обновленного участка в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти временно закроют для проезда участок трассы Выборг – Светогорск (подъезд к МАПП «Светогорск»). Ограничения там будут действовать в ночь на 28 июня.