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Движение на участке трассы Выборг – Светогорск временно закроют

В Ленинградской области будет временно закрыт для проезда участок трассы Выборг – Светогорск (подъезд к МАПП «Светогорск»).

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорога будет перекрыта в период с 03:00 до 06:00 28 июня. Закрытие дороги необходимо для выполнения буровзрывных работ, производимых в рамках реконструкции участка трассы.

Для легковых автомобилей будет организован объезд через пос. Возрождение и город Каменногорск. Работы по капремонту автодороги выполняет АО «ВАД».

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