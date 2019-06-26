Движение на участке трассы Выборг – Светогорск временно закроют

В Ленинградской области будет временно закрыт для проезда участок трассы Выборг – Светогорск (подъезд к МАПП «Светогорск»).

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорога будет перекрыта в период с 03:00 до 06:00 28 июня. Закрытие дороги необходимо для выполнения буровзрывных работ, производимых в рамках реконструкции участка трассы.

Для легковых автомобилей будет организован объезд через пос. Возрождение и город Каменногорск. Работы по капремонту автодороги выполняет АО «ВАД».