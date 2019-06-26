В «Порту Севкабель» откроется клуб-фестиваль «Морзе»

Открытие нового концертного клуба-фестиваля «Морзе» на территории «Порта Севкабель» состоится в среду, 26 июня. Пространство будет состоять из двух уровней общей площадью более 2 тыс. кв. м, сообщили организаторы.

Вместимость клуба-фестиваля может масштабироваться и изменять вместимость от 500 человек (сидячий партер), до 3300 человек (3000 человек в танцевальном партере и 300 VIP-мест на втором этаже). Второй уровень будет включать в себя бар-ресторан с панорамным видом на Финский залив. В «Морзе» планируется проводить концерты, спектакли, лекции и клубные события.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на территории «Порта Севкабель» открылся причал для осуществления пассажирского сообщения с центральной частью Петербурга.