На территории «Порта Севкабель» в Петербурге открылся пассажирский причал

Общественное пространство «Порт Севкабель» на Васильевском острове свяжут с центром Петербурга регулярными водными маршрутами. В настоящее время на территории «Порта Севкабель» уже открыт пассажирский причал. В ближайшие дни состоится первый речной рейс, сообщили “Ъ-СПб” в ООО «ПК "Севкабель"».

Как уточнили в Едином центре водного туризма Петербурга, маршрутов вводится сразу два, оба будут иметь остановки на причалах «Сенатская пристань» возле Медного всадника и «Дворцовая пристань» у Зимнего дворца. Оператором перевозок станет «Нева Тревел Компани».