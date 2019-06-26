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Банк УРАЛСИБ - лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Финансовая грамотность и открытость»

Банк УРАЛСИБ стал победителем X Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Банк, услуги для юридических лиц» в номинации «Финансовая грамотность и открытость».

Торжественная церемония награждения лауреатов и вручения дипломов состоялось 21 июня 2019 года в Тбилиси (Грузия). Награда была вручена руководителю Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Егору Былинкину и руководителю направления обучения клиентов Банка УРАЛСИБ Ирине Храмцовой.

Жюри отметило проект Банка УРАЛСИБ «Университет бизнеса». Университет - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам бесплатно в режиме онлайн получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета - профессиональные коучи и успешные бизнесмены. С момента запуска проекта более 150 тысяч человек посетили раздел Университета, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку 60 тысяч.

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