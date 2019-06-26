Вынесено обвинение проходящей по делу об убийстве многодетной матери в Псебае сотруднице полиции

В Мостовской районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 45-летней следователя отдела полиции по Мостовскому району Оксаны Глущенко. Она обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как рассказали в краевой прокуратуре, в апреле 2018 года следователь проводила процессуальную проверку по сообщению об открытом хищении в поселке Псебай спортивной куртки двумя 17-летними подростками у своего сверстника. По данным следствия, несмотря на то, что преступление отнесено к категории тяжких, сотрудница полиции уговорила потерпевшего отказаться от претензий к обидчикам. 7 мая 2018 года она вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, якобы указав в нем сведения о непричастности одного из несовершеннолетних к совершению преступления. Действия второго подростка следователь квалифицировала как не содержащие признаков преступления в силу малозначительности.

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, один из подростков, которого следователь не привлекла к ответственности, уже 13 мая того же года стал соучастником изнасилования и зверского убийство матери пятерых детей в поселке Псебай. Таким образом, следствие полагает, что если бы сотрудница полиции возбудила уголовное дело по факту грабежа одним из подростков, это могло бы предотвратить более тяжкое преступление.

В прокуратуре уточнили, что впоследствии решение следователя было отменено, и в отношении двух подростков было возбуждено уголовное дело о грабеже. Вину в совершенном преступлении обвиняемая не признала. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Как ранее сообщал „Ъ-Кубань“, зверское убийство 40-летней Натальи Дмитриевой произошло в Псебае в ночь на 14 мая. Тело женщины с многочисленными ранами было обнаружено недалеко от кафе «Ивушка», где, по версии следствия, накануне вечером компания молодых людей распивала спиртное, а также находилась сама потерпевшая. Наталья якобы знала подростков, поэтому позволила проводить ее до дома, но по дороге была изнасилована и убита. Обвинение предъявили двум молодым людям, одному из которых на момент преступления было 16, а второму — 20 лет.

Дмитрий Михеенко