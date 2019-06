На почту заманят калачом

«Почта России» до конца 2019 года планирует открыть в своих отделениях около 4 тыс. розничных точек нового формата с самообслуживанием. При этом в городских отделениях начнет продаваться не только канцелярия, но и напитки, снеки и кондитерские изделия. Эксперты считают, что окупить расходы на развитие розницы в крупных городах будет сложно из-за конкуренции с ритейлерами, но формат будет востребован в регионах, где крупные игроки не так сильны.

До конца 2019 года «Почта России» откроет в своих отделениях точки розничных продаж «Почтамаг» в 61 регионе России, их число увеличится с текущих 236 до 4 тыс., рассказал “Ъ” представитель ФГУПа. При этом изменятся формат и ассортимент розницы, подразделения будут организованы в формате самообслуживания со свободной выкладкой продуктов.

В городских «Почтамагах» будут преобладать товары импульсного спроса: напитки, снеки, кондитерские изделия. Ранее в таких отделениях в основном были представлены канцелярская продукция и книги. В сельской рознице по-прежнему будут преобладать товары повседневного потребления: продукты питания, бытовая химия, предметы первой необходимости и сопутствующие товары. При этом в селах покупатели смогут влиять на ассортимент, оставляя пожелания о наличии тех или иных товаров, говорят в «Почте России».

Всего у «Почты России» 42 тыс. отделений, из которых 70% приходится на малые населенные пункты. Первые тестовые точки нового формата розницы ФГУП запустило в Петербурге и Гатчинском районе Ленинградской области в декабре 2018 года. В начале 2019 года проект был расширен в четырех федеральных округах: Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном. По итогам января—мая 2019 года выручка «Почты России» от продаж товаров в собственных магазинах (like for like) выросла на 260% к аналогичному периоду 2018 года, говорят в компании, причем продажи продовольственных товаров увеличились в 14 раз.

«Почта России» также развивает ритейл в партнерстве с сетью «Магнит». В 2019 году планируется открыть 2 тыс. точек «Магнита» в почтовых отделениях. В пресс-службе «Магнита» уточнили, что компании уже приступили к масштабированию проекта. «Сейчас точки открыты в 300 почтовых отделениях на юге страны. С учетом развития проекта и обратной связи клиентов проводится совместный мониторинг товарной матрицы и ценообразования»,— сообщил представитель «Магнита».

Дальнейшее развитие розницы с товарами первой необходимости и продуктами в небольших городах и сельской местности может быть эффективным для «Почты России», считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. А вот выход с таким форматом в крупные города ошибочен и экономически неоправдан, уверен эксперт: «Окупить расходы на открытие объектов и завоевать позиции в конкуренции с крупными ритейлерами не удастся». При этом формат открытой выкладки требует больших площадей и повысит нагрузку на персонал, что приведет к снижению эффективности ключевого растущего направления бизнеса «Почты России» — выдачи посылок, полагает господин Бурмистров. «В крупных городах люди приходят быстро забрать посылку, при этом в ряде почтовых отделений уже большие очереди»,— отмечает он. Для ФГУПа эффективнее было бы развивать розницу путем сдачи площадей в аренду или вместе с партнером, как в случае с «Магнитом», резюмирует аналитик.

В крупных городах новый формат вряд ли будет востребован, заметного экономического эффекта от продажи снеков и напитков не будет, поскольку люди не так часто посещают почтовые отделения, согласен партнер Deloitte Егор Метелкин. В то же время во многих селах «Почта России» давно стала для жителей единственным поставщиком товаров первой необходимости, напоминает он. По мнению господина Метелкина, ФГУП будет ориентироваться по большей части на развитие розничного формата в регионах, где крупные ритейлеры не так сильны или вовсе не присутствуют.

