Компания Михаила Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Компания Karyo Holdings Corp. (принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Прохорову) вышла из капитала ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России».

«Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 0 голосов (0%)»,— сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации информации.

«Обувь России» провела IPO на Московской бирже в октябре 2017 года, разместив 42,39 млн новых акций по 140 руб. за бумагу, что позволило привлечь 5,9 млрд руб. В октябре компания объявила программу buyback. Число выкупленных бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры.

На июль 2018 года основателю группы Антону Титову принадлежало 44% акций, Михаилу Прохорову — 16%, free float — 38%.

Почему группа объявила buyback — в публикации “Ъ” «"Обувь России" добирает акции».