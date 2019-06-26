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Александра Кузнецова (Da Vinci) и Сергей Викулин (Raschini)

Бизнесмены сыграли в гольф

Прошедший на территории гольф-клуба Links National Golf Resort международный турнир International Business Golf Cup 2019, организованный итальянским модным Домом Raschini совместно с Ассоциацией делового сотрудничества «Россия—Гонконг», был примечателен не только яркой игрой, но и спортивными рекордами. Победителем Best Gross у мужчин стал Игорь Князев, а в женской группе выиграла награду Юлия Кириленко. Сложнейший в этом спорте удар hole-in-one (попадание в лунку с первого раза) выполнила Екатерина Рясенцева.

Фото: Наташа Волконская

Гольф — неотъемлемый атрибут бизнес-лайфстайла. Дом Raschini не первый год становился активным участником турниров на полях Москвы и Подмосковья, теперь же сам стал хозяином собственного соревнования. В числе гостей первого турнира были не только преданные гольфу игроки, но и VIP-клиенты Raschini и представители бизнес-сообщества. Присутствующие смогли не только ощутить спортивный драйв от прохождения 18 лунок, но и ознакомиться с коллекцией для гольфа, специально разработанной дизайнерами Raschini.

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