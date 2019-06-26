Прокуратура Анапы спасла от фотографов львенка

В Анапе по инициативе прокуратуры у фотографов изъят и помещен в зоопарк африканский львенок, сообщило ведомство. Животное помещено в зоопарк.

Африканский лев занесен в Международную Красную книгу, включен в список видов, на которых распространяются положения, установленные Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, 25 июня в Анапе прошел первый рейд межведомственной комиссии по пресечению деятельности фотографов, использующих животных. В ходе рейда у нелегальных фотографов изъяты две обезьяны и попугай.

Анна Перова, Краснодар