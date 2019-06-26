Директор фирмы — правопреемника Надежды Цапок осужден на семь лет

Кущевский районный суд Краснодарского края вынес приговор Виталию Кошенку, экс-директору ЗАО «Маяк» — компании, к которой после ареста Надежды Цапок перешли права на ее земли. Господин Кошенок осужден на семь лет колонии за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщили “Ъ-Юг” в суде.

Суд установил, что в 2015 году Виталий Кошенок заключил заведомо невыгодный для ЗАО «Маяк» договор субаренды с агрокомплексом «Кущевский», значительно занизив обоснованную цену аренды, что нанесло «Маяку» ущерб на 100 млн руб. и в итоге привело к банкротству компании. ЗАО «Маяк» владело на правах аренды сельхозугодиями площадью 6 тыс. га (земли пайщиков), которые ранее находились в аренде фирмы «Артекс-Агро» (совладельцы — Надежда и Виктор Цапки, родители лидера местной ОПГ Сергея Цапка).

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После ареста Надежды Цапок в 2011 году пайщики передали земли «Маяку» как новому арендатору. Уголовное дело против Виталия Кошенка было возбуждено по инициативе конкурсного управляющего ЗАО «Маяк» Хусайна Хасанова, который проверял законность сделок с активами банкрота. Владельцем агрокомплекса «Кущевский», который, по мнению суда, получил необоснованную выгоду от действий Виталия Кошенка, является предприниматель Федор Стрельцов, который сейчас скрывается на Украине и обвиняет российские спецслужбы в попытке похитить его.