Метан как символ марсианской жизни Но может, и не жизни, а геологической деятельности планеты

Марсоход НАСА Curiosity зафиксировал максимальное содержание метана в атмосфере Марса. В пробах, взятых в кратере Гейл, оказалась 21 часть метана на миллиард, это втрое больше, чем предыдущий максмальный показатель, зафиксированный Curiosity в 2013 году.

Планетологи пристально следят за аномальными проявлениями метана на Марсе, потому что считается, что его присутствие может быть признаком жизни. На Земле, к примеру, метан в основном органического происхождения, но некоторая его часть поступает и из геологических источников, как результат химических реакций в горных породах. За последние 16 лет и разные космические аппараты, и телескопы, с помощью котоырх проводился спектральный анализ атмосферы Марса, выявляли в ней метан, но никакой закономерности в его появлении обнаружить так и не удалось.

Curiosity регулярно измеряет содержание метана в атмосфере Марса – с тех самых пор, как в 2012 г. приземлился, или, точнее, примарсился в кратере Гейл. Как правило, содержание крайне невелко, единицы частей на триллион; высказывались предположения, что количество метана колеблется в зависимости от того, какое на Марсе время года.

По словам Олега Кораблева из Института космических исследований в Москве, содержание метана в последних пробах потрясающе велико. Кораблев ведет исследование Марса с помощью европейско-российского аппарата Trace Gas Orbiter (орбитальной станции слежения за газом). Этот аппарат выведен на орбиту Марса специально для того, чтобы фиксировать содержание газа в марсианской атмосфере и разобраться в причинах его появления. Но TGO так и не удалось обнаружить ничего интересного.

Бесплодность работы TGO, возможно, объясняется тем, что выбросы метана, поднимаясь все выше, расходятся в атмосфере, или газ разрушается в ней, предполагает Майкл Мамма, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд.

Теперь TGO сосредоточится на поисках метана в атмосфере именно над кратером Гейла. Ту же задачу будет решать и другой орбитальный аппарат, Mars Express Европейского космического агентства, одной из задач аппарата и было выявление метана.

Теперь НАСА решило продлить пребывание Curiosity в его нынешнем месте. Ученые НАСА собирались провести последующий эксперимент с метаном на минувших выходных, чтобы подтвердить либо опровергнуть данные марсохода о сверхвысоком содержании метана, но пока их результаты не опубликованы.

Кирилл Кривов