Петербург и Ленобласть намерены совместными усилиями создать геопарк

В комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга состоялось совместное заседание Экологического совета по проблемам охраны окружающей среды при правительстве города и соответствующего областного органа. На заседании обсуждался вопрос о возможности создания геопарка, объединяющего ценные геологические объекты (в том числе, расположенные на особо охраняемых природных территориях) в границах Петербурга и Ленобласти, а также перспективы развития экологического туризма. Об этом сообщили в городском комитете по природопользованию.

Напомним, что Экологический совет при правительстве Санкт-Петербурга был создан в 2012 году. Он является постоянно действующим коллегиальным совещательным и консультативным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах. Цель его деятельности — разработка рекомендаций, направленных на поддержку принятия решений в сфере охраны окружающей среды.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в сентябре 2021 года в Приморском районе Петербурга планируется открыть экопарк, который расположится на пересечении Камышовой и Яхтенной улиц. Инвестиции в проект его создания оцениваются в 1,18 млрд рублей.