Председателем правления Gett назначен Амос Гениш

Агрегатор такси Gett назначил независимым председателем правления Амоса Гениша, сообщила “Ъ” представитель компании. В Gett уточнили, что должность была учреждена непосредственно перед назначением господина Гениша. Ранее в компании утверждали, что пост председателя правления компании занимал основатель и гендиректор Gett Дэйв Вайсер.

Амос Гениш прежде возглавлял крупную бразильскую телекоммуникационную компанию Global Village Telecom, а также руководил Telefonica Brazil и Telecom Italia.

«Я рад, что Амос согласился возглавить совет директоров Gett в этот захватывающий для нашей компании период, когда мы движемся к операционной прибыльности глобально по всему миру и последующему возможному размещению акций на бирже»,— заявил Дейв Вайсер. По словам господина Вайсера, сейчас у Gett убытки сокращаются, а выручка растет. Gett обслуживает более 25 тыс. корпоративных клиентов такси, уточнили в компании.

В мае стало известно, что компания привлекла $120 млн инвестиций. Тогда глава компании говорил, что Gett планирует выйти на операционную прибыль к концу текущего года и выйти на IPO в первом квартале следующего.

Дмитрий Шестоперов