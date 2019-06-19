19 июня, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Депутаты ЗакСа поддержали изменение критериев предоставления льгот блокадникам

Петербургские парламентарии в первом чтении поддержали законопроект о внесении изменений в критерии предоставления льгот жителям блокадного Ленинграда. Он предполагает предоставление льгот тем гражданам, которые не имеют статуса «житель блокадного Ленинграда», но по факту жили в осажденном городе хотя бы один день.

Законопроект предлагает ввести льготы на проезд в транспорте, бесплатный оздоровительный отдых, денежные выплаты и доплаты к пенсии. Льготы будут предоставлены за счет бюджета Петербурга. На эти цели может потребоваться 96,3 млн руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя