Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о флагмане немецкого автомобильного бренда.

Компания Audi показала флагманскую версию своего купе-кроссовера Q8 — это заряженная модель, получившая индекс SQ8. На автомобиль устанавливается дизельный восьмицилиндровый мотор, развивающий 435 л. с. Это достойный ответ всем тем, кто говорит, что будущее исключительно за электромобилями.

Впрочем, в этом проекте без электричества все же не обошлось. Помимо турбины с электроприводом двигателю внутреннего сгорания помогает стартер-генератор мощностью 8 кВт. Он оказывает содействие при разгоне и работает в системе старт-стоп. Машина комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В оснащение также входят адаптивная пневмоподвеска, усиленные тормоза и электромеханическая система стабилизации кренов кузова, к слову, работающая от своего электромотора. Динамика разгона Audi SQ8 от 0 до 100 км/ч составляет 4,8 сек, максимальная же скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.

У европейских дилеров Audi SQ8 должна появиться осенью. Когда к знакам, ограничивающим скорость, добавятся слякоть, а потом и снег, не способствующие урокам спортивного мужества на дорогах общего пользования. Стало уже традицией сетовать на то, что на родине Audi, в Германии, скоро уже совсем не останется безлимитных автобанов.

Впрочем, многим из нас, чтобы казаться спортсменом хотя бы в своих собственных глазах, вовсе необязательно ходить на тренировки, достаточно нарядиться в спортивный костюм. И вот с этим у Audi SQ8 тоже все в порядке. Спортивная версия отличается от базового купе-кроссовера серебристым декором кузова и фирменными шильдиками. Спортивные акценты появились и в салоне. Например, дополнительные ромбики в прошивке кожи сидений. Выглядит не менее богато, чем спортивно. Плюс спидометр и тахометр теперь оформлены в гоночном стиле — на тот случай, если владелец все же решит посильнее нажать на газ.