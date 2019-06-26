Большая инспекция — впервые

На Новогорьковской ТЭЦ завершается капитальный ремонт двух газовых турбин. Объем финансирования этих работ превысил 2,6 млрд руб. Каждая из турбин была остановлена на полтора месяца, разобрана и собрана вновь.



ПАО «Т Плюс» проводит в этом году первый капитальный ремонт (на языке технической документации инспекцию типа «С») двух газовых турбин Alstom GT13E2 и генераторов Alstom 50WY21Z-095, работающих в составе газотурбинных установок Новогорьковской ТЭЦ. Сама станция была построена в 1956 году, а два современных парогазовых энергоблока общей мощностью 352 МВт пущены в эксплуатацию в 2014 году в рамках инвестпрограммы «Т Плюс» по вводу новых мощностей. Их ввод сделал Новогорьковскую ТЭЦ передовым энергетическим предприятием региона. Она обеспечивает энергоснабжение предприятий кстовского промышленного узла — крупных заводов компаний ЛУКОЙЛ, «Сибур», «Русвинил» и дает тепло жителям города Кстова.

По словам технического директора — главного инженера Новогорьковской ТЭЦ Игоря Белова, газотурбинные установки — самые эффективные в современной тепловой энергетике. «Потребляя относительно небольшое количество топлива, они вырабатывают больше электроэнергии. Газовоздушная смесь сжигается в камере сгорания турбины, при этом она расширяется, поступает на лопатки ротора, раскручивает его, а затем направляется в котел-утилизатор, где отдает тепло для выработки пара. Дополнительные объемы электроэнергии дает работающая в связке с ГТУ паровая турбина, — пояснил господин Белов. — Этот процесс позволяет использовать топливо максимально эффективно (КПД парогазовых установок практически в полтора раза выше, чем у традиционных паросиловых) и снизить себестоимость производимой электроэнергии».

По данным компании, объем финансовых вложений в проведение инспекции ГТУ Новгорьковской ТЭЦ составил более 2,6 млрд руб. В ходе работ турбины были полностью разобраны. На них заменены рабочие лопатки первой, второй и третьей ступеней и все элементы, которые в процессе работы непосредственно взаимодействуют с газом и высокими температурами. В частности, жаровые трубы, горелки, термоэкраны, фильтроэлементы системы очистки воздуха, плитка камер сгорания. Параллельно с этим был проведен ремонт генераторов ГТУ, испытания всех их элементов, а также плановый ремонт котлов-утилизаторов и вспомогательного оборудования энергоблоков.

По регламенту такой комплекс работ газовые турбины должны проходить после каждых 36 тыс. часов работы — в среднем получается раз в пять лет. На проведение инспекции каждой из них по регламенту требуется 45 дней. Чтобы избежать одновременной остановки двух таких мощных машин, было принято решение выводить ГТУ в ремонт последовательно. Кроме того, это позволило сбалансировать нагрузку на российский и иностранный персонал, принимавший участие в проведении инспекции. Одна из турбин была вновь запущена в эксплуатацию в мае, ремонт второй подходит к концу сейчас.

Проведение капитального ремонта не отразилось на потребителях Новогорьковской ТЭЦ. В это время было задействовано имеющееся на станции резервное оборудование. «Проведение инспекции позволило восстановить ресурс турбин и обеспечить их дальнейшую надежность эксплуатацию энергоблоков», — резюмировал Игорь Белов.