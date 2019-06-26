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Большая инспекция — впервые

На Новогорьковской ТЭЦ завершается капитальный ремонт газовых турбин

На Новогорьковской ТЭЦ завершается капитальный ремонт двух газовых турбин. Объем финансирования этих работ превысил 2,6 млрд руб. Каждая из турбин была остановлена на полтора месяца, разобрана и собрана вновь.


ПАО «Т Плюс» проводит в этом году первый капитальный ремонт (на языке технической документации инспекцию типа «С») двух газовых турбин Alstom GT13E2 и генераторов Alstom 50WY21Z-095, работающих в составе газотурбинных установок Новогорьковской ТЭЦ. Сама станция была построена в 1956 году, а два современных парогазовых энергоблока общей мощностью 352 МВт пущены в эксплуатацию в 2014 году в рамках инвестпрограммы «Т Плюс» по вводу новых мощностей. Их ввод сделал Новогорьковскую ТЭЦ передовым энергетическим предприятием региона. Она обеспечивает энергоснабжение предприятий кстовского промышленного узла — крупных заводов компаний ЛУКОЙЛ, «Сибур», «Русвинил» и дает тепло жителям города Кстова.

По словам технического директора — главного инженера Новогорьковской ТЭЦ Игоря Белова, газотурбинные установки — самые эффективные в современной тепловой энергетике. «Потребляя относительно небольшое количество топлива, они вырабатывают больше электроэнергии. Газовоздушная смесь сжигается в камере сгорания турбины, при этом она расширяется, поступает на лопатки ротора, раскручивает его, а затем направляется в котел-утилизатор, где отдает тепло для выработки пара. Дополнительные объемы электроэнергии дает работающая в связке с ГТУ паровая турбина, — пояснил господин Белов. — Этот процесс позволяет использовать топливо максимально эффективно (КПД парогазовых установок практически в полтора раза выше, чем у традиционных паросиловых) и снизить себестоимость производимой электроэнергии».

По данным компании, объем финансовых вложений в проведение инспекции ГТУ Новгорьковской ТЭЦ составил более 2,6 млрд руб. В ходе работ турбины были полностью разобраны. На них заменены рабочие лопатки первой, второй и третьей ступеней и все элементы, которые в процессе работы непосредственно взаимодействуют с газом и высокими температурами. В частности, жаровые трубы, горелки, термоэкраны, фильтроэлементы системы очистки воздуха, плитка камер сгорания. Параллельно с этим был проведен ремонт генераторов ГТУ, испытания всех их элементов, а также плановый ремонт котлов-утилизаторов и вспомогательного оборудования энергоблоков.

По регламенту такой комплекс работ газовые турбины должны проходить после каждых 36 тыс. часов работы — в среднем получается раз в пять лет. На проведение инспекции каждой из них по регламенту требуется 45 дней. Чтобы избежать одновременной остановки двух таких мощных машин, было принято решение выводить ГТУ в ремонт последовательно. Кроме того, это позволило сбалансировать нагрузку на российский и иностранный персонал, принимавший участие в проведении инспекции. Одна из турбин была вновь запущена в эксплуатацию в мае, ремонт второй подходит к концу сейчас.

Проведение капитального ремонта не отразилось на потребителях Новогорьковской ТЭЦ. В это время было задействовано имеющееся на станции резервное оборудование. «Проведение инспекции позволило восстановить ресурс турбин и обеспечить их дальнейшую надежность эксплуатацию энергоблоков», — резюмировал Игорь Белов.

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