Роскомнадзор начал сбор данных операторов для реализации закона о «суверенном рунете»

Роскомнадзор собирает информацию у операторов связи в рамках подготовки к реализации закона о «суверенном рунете». «В ходе подготовки к реализации положений закона об устойчивом рунете, который вступает в силу 1 ноября, с участием Роскомнадзора началась работа по сбору необходимой информации от операторов связи по сетям связи на всей территории России»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Полученные данные будут использоваться при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи. Эта система будет состоять из подсистем различного назначения, обеспечивающих мониторинг состояния сетей связи и маршрутно-адресной информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (рунета) 1 мая. Согласно документу, в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». Обязанность по блокировке запрещенного контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор.

О том, кто заработает на законе о «суверенном рунете»,— в материале “Ъ” «Электрофильтрация всей страны».