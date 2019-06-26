Роскомнадзор начал сбор данных операторов для реализации закона о «суверенном рунете»

Роскомнадзор собирает информацию у операторов связи в рамках подготовки к реализации закона о «суверенном рунете». «В ходе подготовки к реализации положений закона об устойчивом рунете, который вступает в силу 1 ноября, с участием Роскомнадзора началась работа по сбору необходимой информации от операторов связи по сетям связи на всей территории России»,— сообщает пресс-служба ведомства.
Полученные данные будут использоваться при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи. Эта система будет состоять из подсистем различного назначения, обеспечивающих мониторинг состояния сетей связи и маршрутно-адресной информации.
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (рунета) 1 мая. Согласно документу, в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». Обязанность по блокировке запрещенного контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор.
О том, кто заработает на законе о «суверенном рунете»,— в материале “Ъ” «Электрофильтрация всей страны».
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