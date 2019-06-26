Ленобласть закупит снегоуборочную технику на 440 млн рублей

Ленинградская область приобретет более 100 снегоуборочных машин по программе трехлетнего лизинга. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стоимость лизинга составляет около 440 млн рублей. В рамках соглашения регион обязуется выплачивать по 145 млн рублей ежегодно.

В парк дорожных машин поступит 108 единиц техники, в том мини-тракторы и микроавтобусы. Поставить технику планируется до середины сентября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставит Смольному кредит в размере 3 млрд руб. на закупку снегоуборочной техники.