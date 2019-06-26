ID Finance стала резидентом Сколково

Компания IDF Lab (data science центр ID Finance) получила статус резидента «Сколково». Компания занимается разработкой платформы, которая сможет полностью автоматизировать бизнес-процессы финансовых компаний. Среди них: верификация, скоринг, определение оптимального уровня риска, отсечение мошенничества, удержание клиентов. Платформа построена на основе искусственного интеллекта и состоит из нескольких модулей, каждый из которых может работать независимо. Разработка предназначена для b2b-рынка.



Компания уже разработала несколько модулей. В частности, скоринг модуль использует множество алгоритмов машинного обучения – boosting, random forest, svm, logistic regression. Анти-фрод модуль реализован в двух частях: c помощью алгоритмов supervised learning, а также в версии, где нет размеченных данных с использованием алгоритмов isolation forest, one-class svm и k-means. Модуль возврата клиентов в сервис (retention) использует статистические методы для оценки вероятности совершения клиентом повторной покупки, и выстраивания мультистратегии коммуникации.

В «Сколково» компания планирует доработать еще два модуля: оптимизации кредитного конвейера и распознавания документов. Они сведут участие персонала в этих процессах к минимуму и позволят повысить их качество. Например, для распознавания документов на рынке часто используют модели компьютерного зрения общего назначения. Модуль IDF Lab будет собран на основе ансамбля из нескольких нейросетей, каждая из которых специализируется на одном типе объектов (паспорт, водительское удостоверение, банковская карта и пр.), что позволит обрабатывать документы гораздо точнее.

После того как модули будут закончены IDF Lab сможет собрать единую платформу. Она может быть внедрена в банки, страховые, инвестиционные компании и т.д. как в качестве единой системы, так и в форме отдельных модулей. Компания планирует предлагать решение, в том числе, на зарубежных рынках, в первую очередь Европы и Латинской Америки. По прогнозам, выручка от продаж составит более 350 млн руб. к 2021 году. В IDF Lab работает 30 специалистов области data science, риск-аналитики и разработки.

«Вступление в «Сколково» для нас важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, инфраструктура центра поможет нам найти новые рынки сбыта и заказчиков, - перечисляет генеральный директор IDF Lab Борис Батин. Во-вторых, технологическая среда кластера ускорит инновационные разработки и решения: сотрудничество с другими стартапами и совместное решение проблем отрасли увеличит нашу экспертизу. В-третьих, статус резидента «Сколково» позволит нам привлекать лучшие кадры на рынке труда».