Джордж Клуни снимет постапокалиптический триллер для Netflix

58-летний актер и режиссер Джордж Клуни снимет фильм по мотивам бестселлера Лили Брукс-Далтон «Доброе утро, полночь», об этом сообщает Variety. Кроме того, Клуни исполнит в картине главную роль. Научно-фантастическая картина расскажет две параллельные истории: первая — об Огастине, одиноком ученом в Арктике (его и сыграет Клуни), вторая — об астронавте на борту космического корабля, который пытается вернуться на Землю. Огастину предстоит связаться с судном, терпящим бедствие. «Я работал с Джорджем 20 лет и не знаю никого, кто мог бы лучше воплотить эту историю в жизнь,— говорит Скотт Стабер, руководитель подразделения Netflix.— Это история о человеческой природе, и я верю, что наша аудитория во всем мире влюбится в нее так же, как и я, когда впервые прочел ее». Производством фильма будет заниматься студия Smokehouse Pictures, которой владеют Джордж Клуни и Грант Хеслов совместно с Anonymous Content и Syndicate Entertainment. Адаптацией сценария занимается сценарист Марк Л. Смит, известный по работе над фильмом «Выживший». Съемки картины, которая еще не получила название, начнутся в октябре. Релиз состоится на стриминговом сервисе Netflix.

Из последних работ Джорджа Клуни в кино была картина «Субурбикон», кроме того, он спродюсировал сериал «Уловка 22» для Hulu.